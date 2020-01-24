Российский форвард чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко прибыл в Москву. Он проходит медосмотр в «Динамо», сообщает «Чемпионат».
Предполагается, что российский клуб заключит контракт с Комличенко сроком на 4,5 года. Ранее руководство чешской команды подтвердило, что нападающий близок к возвращению в Россию. При этом в «Млада-Болеслав» лишь сообщили, что речь идёт о московском клубе из РПЛ.
Комличенко — воспитанник «Краснодара». За чешский клуб он выступает с января 2019 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии и забил 10 мячей.
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«Чемпионат»: Комличенко прибыл на медосмотр в «Динамо»
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