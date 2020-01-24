Борис Ротенберг, владелец сочинского клуба, заявил, что сделка была согласована лично с форвардом, но потом что-то пошло не так.
Логинов сообщил, что Ротенберг и Кокорин знакомы и могли пересекаться. Также агент футболиста сказал, что допускает, что аренда могла обсуждаться в шутку, но серьезны разговоры на эту тему подверг сомнению.
"Я точно знаю одно: Александр не планировал переходить в "Сочи" и никому не давал никаких обещаний", — цитирует Кирилла Логинова издание "Фонтанка".
21 января ФК "Сочи" в соцсетях объявил о переходе Александра Кокорина до конца этого сезона. Главный тренер "Зенит" Сергей Семак поддержал игрока, назначив его капитаном в контрольном матче с "Аль-Уйванахом".
Позже сделку подтвердил гендиректор питерского клуба Александр Медведев.
Сам футболист, судя по словам агента, отказывается переходить в сочинский клуб.
Агент и отчим Кокорина: точно знаю, что Саша не давал обещаний переходить в "Сочи"
Агент и отчим нападающего"Зенита" Александра Кокорина высказал мнение об информации, что футболист знал о предстоящей аренде в "Сочи".
Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ
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