Журналист Карпов: РФС хочет, чтобы в выборах президента РПЛ участвовал независимый кандидат

Руководство РФС желает видеть на новых выборах президента РПЛ независимого кандидата, сообщает в своем телеграм-канале журналист "Бизнес Онлайн" Иван Карпов.

Фото: РИА Новости

Однако конкурента для Сергея Прядкина должен выдвинуть либо он сам, либо кто-то из представителей клубов, которые по своей инициативе и единогласно проголосовали 16 января за досрочное переизбрание Прядкина.



Напомним, Избирательный комитет РФС не признал результаты досрочных выборов и постановил через три месяца провести новые выборы с соблюдением всех законных процедур.



РПЛ же, в свою очередь, рассматривает возможность обжалования вердикта Избирательного комитета РФС в спортивном арбитражном суде в Лозанне.