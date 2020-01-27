Журналист Карпов: РФС хочет, чтобы в выборах президента РПЛ участвовал независимый кандидат

Руководство РФС желает видеть на новых выборах президента РПЛ независимого кандидата, сообщает в своем телеграм-канале журналист "Бизнес Онлайн" Иван Карпов.
Фото: РИА Новости
Однако конкурента для Сергея Прядкина должен выдвинуть либо он сам, либо кто-то из представителей клубов, которые по своей инициативе и единогласно проголосовали 16 января за досрочное переизбрание Прядкина.

Напомним, Избирательный комитет РФС не признал результаты досрочных выборов и постановил через три месяца провести новые выборы с соблюдением всех законных процедур.

РПЛ же, в свою очередь, рассматривает возможность обжалования вердикта Избирательного комитета РФС в спортивном арбитражном суде в Лозанне.


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Теги: Карпов Прядкин РФС
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