Тихонов: ничего не знаю о том, что могу стать главным тренером "Химок"

Экс-футболист "Химок" Андрей Тихонов, последним местом работы которого в качестве главного тренера были "Крылья Советов", высказался о своем возможном назначении на смену Андрею Талалаеву в "Химки".





Фото: ФК "Химки"