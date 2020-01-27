- Могу ли я возглавить «Химки»? Ничего не слышал, я об этом первый раз узнал от вас. Если бы на меня вышли представители команды, то я бы разговаривал, - цитирует Тихонова Sport24.
Напомним, Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Химок" после того, как стало известно о смене вектора развития клуба. Занимающие третье место в ФНЛ "Химки" объявили о том, что не собираются выходить в Премьер-Лигу.
Тихонов сыграл более сотни матчей за "Химки" в 2005-2007 годах и в клуб в 2010-м.
Тихонов: ничего не знаю о том, что могу стать главным тренером "Химок"
Экс-футболист "Химок" Андрей Тихонов, последним местом работы которого в качестве главного тренера были "Крылья Советов", высказался о своем возможном назначении на смену Андрею Талалаеву в "Химки".
Фото: ФК "Химки"
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