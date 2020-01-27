Издание отмечает, что окончательное решение о том, уйдет футболист в аренду в "Сочи" или же останется в "Зените", будет принято в среду, 29 января.
Агент Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что форвард не поедет на сборы с "Сочи".
Генеральному директору "Зенита" Александру Медведеву сегодня задали вопрос о будущем Кокорина, однако он отказался об этом говорить.
Отметим, что в двух контрольных матчах "Зенита" на сборе Кокорин выходил на поле с первых минут с капитанской повязкой.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 турах 45 очков.
"СЭ": окончательное решение по аренде Кокорина в "Сочи" будет принято 29 января
Как сообщает "Спорт-Экспресс", нападающий "Зенита" Александр Кокорин по-прежнему рассчитывает остаться в питерском клубе.
Фото: korrnews
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