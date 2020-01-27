Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" выразил мнение, что переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в аренду в "Сочи" маловероятен.
Напомним, на прошлой неделе "Сочи" официально объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Позже эту информацию подтвердил и сам Медведев. Однако агент игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также сказал, что заинтересован в совместной работе с Кокориным.
"На данный момент Кокорин считает, что продолжит играть в "Зените". Никаких договорённостей у Александра ни с кем не было. Он никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в "Сочи". Он говорит, что хочет играть в футбол под руководством Семака. Один Кокорин, на которого надеются… Он должен потащить за собой "Сочи"? Но с такими партнёрами удастся ли это? Он перейдет в "Сочи", если его уговорят. Но вряд ли", - сказал Орлов.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 турах 45 очков. "Сочи" же находится на последнем, 16-м месте в таблице.
Орлов сомневается, что Кокорин перейдет в "Сочи"
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