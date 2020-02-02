Для начала Тедеско отметил, что для "Спартака" это первая игра после большого перерыва. 8 декабря москвичи закрывали первую часть чемпионата также игрой с "Ростовом" (1:4). По словам специалиста, вышедший во втором тайме Мирзов, стал играть центрального нападающего, но его тянуло на фланг из-за его позиции. Немцу пришлось гнать россиянина в центр нападения.
- Я хочу говорить по-русски, но это очень трудно. Трудно? Окей, - произнёс эту фразу Тедеско на русском языке в эфире "Матч Премьер".
Корреспондент отметил хорошее произношение у Тедеско, на что тот ответил, что он рад, что переводчику не пришлось переводить его русский.
Следующую игру на турнире "Спартак" проведёт 5 февраля против московского "Локомотива".
Тедеско заговорил на русском после победы над "Ростовом"
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подвёл итоги матча с "Ростовом" (2:1) на Кубке Париматч Премьер. Немец итальянского происхождения в конце начал говорить на русском языке.
Источник: "Reuters"
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