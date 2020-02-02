5 февраля "армейцы" встретятся с испанский клубом "Ориуэла"
Таким образом, ЦСКА проведет две игры в один день: в 14:00 матч с "Ориуэлой", а в 19:00 встреча с "Норшелланом". Время — московское.
Помимо этих матчей на испанском сборе "красно-синие" также встретятся с "Оддом" и "Зенитом".
Перед весенней частью чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
ЦСКА проведет дополнительный матч на сборах в Испании
Официальный сайт ЦСКА сообщил о том, что в расписание матчей на сборе в Кампоаморе добавлена еще одна игра.
pfc-cska.com
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