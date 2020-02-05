"Конечно, это безобразие. Почему должны страдать футболисты, у которых не было ни одного случая допинга? Поехать на чемпионат мира без флага для меня было бы ужасно. Но будет ли это?", —приводит слова Андрея Тихонова "РБ-Спорт".
Сегодня арабский телеканал beIN Sports сообщил, ссылаясь на источник в ВАДА, о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В РФС и РУСАДА сообщили что не получали сообщений от ВАДА относительно санкций к сборной России.
ФИФА также отрицает информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022.
Тихонов: выступать на ЧМ без флага - ужасно
Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Тихонов прокомментировал новость о возможных санкциях к сборной России по футболу на предстоящем чемпионате мира в Катаре.
Фото: РИА "Новости"
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