Ташаев перенес успешную операцию в Германии

Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии.

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По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель.

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Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/uspQUklWl7