Ташаев перенес успешную операцию в Германии

На полное восстановление у футболиста уйдет 4-8 недель.
Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2020
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По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель.
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Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/uspQUklWl7
Ташаев перешел в казанский клуб из "Спартака" в сентябре 2019 года. Соглашение рассчитано до конца сезона.
"Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 играх.