Ташаев перенес успешную операцию в Германии

Пресс-служба "Рубина" в твиттере сообщила, что полузащитник Александр Ташаев, права которого принадлежат "Спартаку", перенес успешную операцию в Германии.

На полное восстановление у футболиста уйдет 4-8 недель.



Ташаев перешел в казанский клуб из "Спартака" в сентябре 2019 года. Соглашение рассчитано до конца сезона.

"Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 играх.


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Теги: Ташаев Рубин
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