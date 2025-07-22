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Metaratings: экс-защитник "Челси" и сборной Франции может перейти в "Спартак"

Находящийся в статусе свободного агента защитник Курт Зума может продолжить карьеру в составе московского "Спартака".
Фото: Getty Images
По данным источника, представители француза предложили услуги центрального защитника красно-белым. Сообщается, что москвичи рассмотрят вариант с экс-футболистом "Челси", если не договорятся с другими кандидатами.

В 2021 году "Вест Хэм" купил защитника у "Челси". По данным СМИ, трансфер "молотобойцам" обошелся в почти 30 миллионов фунтов. Прошедший сезон Зума провел на правах аренды в саудовском клубе "Аль-Оруба".

За свою карьеру Курт Зума провел 156 игр в АПЛ в составе "Челси", "Эвертона", "Сток Сити" и "Вест Хэма". На счету футболиста 11 игр за сборную Францию. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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