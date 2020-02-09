"Тульский "Арсенал" делает попытки заинтересовать Александра Кокорина. Логика проста - если Кокорин скажет "да", клуб попытается решить вопрос с "Зенитом".
Пока "Зенит" не дает контракт. Позиция та же - сначала в "Сочи", а контракт, возможно, с лета. Идти в "Сочи" сейчас, без контракта - риск для игрока", — пишет Егоров.
28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что руководство "Зенита" не взяло его на сборы с основной командой и отправило в "Зенит-2", где футболист уже успел провести несколько товарищеских матчей.
Форвард заявил, что не собирается никуда уходить, пока "Зенит" не озвучит по нему официальную позицию.
Ранее руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью заявил: "Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему".
Егоров: "Арсенал" пытается приобрести Кокорина
Футбольный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги" сообщил, что тульский "Арсенал" предпринимает попытки приобрести нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Фото: ТАСС
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