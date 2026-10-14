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В "Галатасарае" оценили гол Батракова в матче с "Барселоной"

Член трансферного комитета "Галатасарая" Музаффер Айгюн оценил гол российского полузащитника Алексея Батракова в ворота "Барселоны".
Фото: Getty Images
"Гол Батракова в ворота "Барселоны" стал прекрасным показателем его качества, но наша оценка этого футболиста превосходит один гол или одно выступление.
Мы гордимся его прогрессом и преданностью, которую он проявляет каждый день.", - сказал Айгюн "Чемпионату".


Матч между "Галатасараем" и "Барселоной" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоялся вчера, 13 октября, в Стамбуле. Игра проходила на Стадионе "РАМС Парк" в Турции и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.

Российский полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе стамбульской команды и отметился забитым мячом на 28-й минуте встречи. На 58-й минуте атакующий хавбек сборной России был заменен.

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