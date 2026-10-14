Смородская: Батраков – талант, он станет еще лучше

Бывший президент « Локомотива » Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info прокомментировала выступление Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

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"Батраков — большой талант, его ждет большое будущее. У него есть все, чтобы стать еще лучше. Гол придаст ему уверенности. Но не забывайте, что он еще молодой игрок – от него не стоит ожидать многого", — сказала Смородская.



Российский полузащитник открыл счет на 28-й минуте, однако стамбульская команда уступила со счетом 1:4. Этот гол стал для россиянина первым после перехода в «Галатасарай».