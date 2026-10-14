"Крылья Советов" - "Балтика": стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России между "Крыльями Советов" и "Балтикой".

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Встреча начнется в 16:15 по московскому времени на стадионе "Солидарность Самара Арена" в Самаре. Встречу обслужит судейская бригада Яна Бобровского.



Стартовые составы команд:



"Крылья Советов": Фролов, Гальдамес, Ороз, Лепский, Фернандес, Столбов, Макаров, Марин, Баньяц, Ахметов, Мукаилов.



"Балтика": Любаков, Варатынов, Ива, Рядно, Кирш, Андерсон, Мендель, Петров Илья, Ковач, Хиль, Голенков.

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Балтика