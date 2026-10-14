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Сутормин - об отставке Василенко: не думаю, что тренер хотел уходить

Полузащитник "Факела" Алексей Сутормин поделился мнением об отставке Олега Василенко с поста главного тренера воронежцев.
Фото: ФК "Факел"
"Я думаю, что это решение клуба.
Не думаю, что тренер хотел уходить. Последние матчи складывались таким образом, что мы играли хорошо и могли набирать очки, но при этом не делали этого", - сказал Сутормин "Чемпионату".

В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".

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