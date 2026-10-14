Сутормин - об отставке Василенко: не думаю, что тренер хотел уходить

"Я думаю, что это решение клуба.Не думаю, что тренер хотел уходить. Последние матчи складывались таким образом, что мы играли хорошо и могли набирать очки, но при этом не делали этого", - сказал Сутормин "Чемпионату".
В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".