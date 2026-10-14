Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
Динамо КировЗавершен
Волна
0 - 0 0 0
Динамо СПБ1 тайм
Енисей
1 - 0 1 0
Калуга1 тайм
Ленинградец
0 - 0 0 0
Луки-Энергия1 тайм
Крылья Советов
16:15
БалтикаНе начат
Волга Ул
17:00
МуромНе начат
Динамо Мх
18:30
ЗенитНе начат
Ахмат
18:30
ДинамоНе начат
Чертаново
19:00
ТекстильщикНе начат
Нижний Новгород
19:15
ШинникНе начат
ЦСКА
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
19:45
КомоНе начат
ЛАСК
19:45
ЛиверпульНе начат
Астон Вилла
22:00
ФенербахчеНе начат
Манчестер Сити
22:00
ПСЖНе начат
Буде-Глимт
22:00
Боруссия ДНе начат
Слован
22:00
ШтутгартНе начат
Бетис
22:00
ПортуНе начат
Шахтер
22:00
АЕК АфиныНе начат
Рома
22:00
Реал МадридНе начат

Экс-арбитра РПЛ Стипиди чествовали на "Ozon Арене" в связи с окончанием карьеры

Бывший футбольный арбитр из Краснодара Алексей Стипиди официально завершил профессиональную судейскую карьеру.
Фото: РФС
Награждение прошло во вторник, 13 октября, перед стартовым свистком матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и воронежским "Факелом". Памятную медаль от Российского футбольного союза (РФС) в связи с окончанием судейской деятельности арбитру вручил заместитель директора департамента судейства и инспектирования РФС Анатолий Цветнов.

Стипиди работал на матчах высшего эшелона российского футбола — Российской Премьер-Лиги — с 2012 по 2026 год, проведя за это время 201 матч на высшем уровне.

Свою судейскую деятельность он начал в 1999 году, работая на первенствах города и края. В 2006 году арбитр был рекомендован во Вторую лигу, а с 2010 года регулярно обслуживал игры Первой лиги. В общей сложности за карьеру Алексей Стипиди отработал порядка 400 матчей на профессиональном уровне.

Источник: РФС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится