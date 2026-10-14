Экс-арбитра РПЛ Стипиди чествовали на "Ozon Арене" в связи с окончанием карьеры

Бывший футбольный арбитр из Краснодара Алексей Стипиди официально завершил профессиональную судейскую карьеру.

Фото: РФС

Награждение прошло во вторник, 13 октября, перед стартовым свистком матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и воронежским "Факелом". Памятную медаль от Российского футбольного союза (РФС) в связи с окончанием судейской деятельности арбитру вручил заместитель директора департамента судейства и инспектирования РФС Анатолий Цветнов.



Стипиди работал на матчах высшего эшелона российского футбола — Российской Премьер-Лиги — с 2012 по 2026 год, проведя за это время 201 матч на высшем уровне.



Свою судейскую деятельность он начал в 1999 году, работая на первенствах города и края. В 2006 году арбитр был рекомендован во Вторую лигу, а с 2010 года регулярно обслуживал игры Первой лиги. В общей сложности за карьеру Алексей Стипиди отработал порядка 400 матчей на профессиональном уровне.



Источник: РФС

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Факел