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Тренер "Акрона" прокомментировал победу над "Локомотивом"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич высказался о победе над "Локомотивом" в матче Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"
"Главное, что мы добились положительного результата.
Это важно, потому что в начале сезона мы не могли победить, хотя прогресс в игре был. Хочу поздравить команду с победой и правильным отношением к игре", - приводит слова Благоевич пресс-служба "Акрона".

Вчера, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским "Локомотивом" и тольяттинским "Акроном". Встреча проходила на стадионе "РЖД Арена", основное время игры завершилось вничью -1:1. По итогам серии пенальти победу одержали гости со счетом 3:1. Вратарь красно-черных Игнат Тереховский отразил три одиннадцатиметровых удара.

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