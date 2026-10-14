Александр является сыном бывшего голкипера "быков" и грозненского "Ахмата" Евгения Городова и, как и отец, выступает на позиции вратаря.
Предстоящие соревнования станут первым турниром под эгидой ФИФА с 2022 года, на котором юношеская сборная России выступит с официальными государственными флагом и гимном. Турнир и сопутствующий фестиваль ФИФА пройдут с 22 по 31 октября в Говсане (Азербайджан), а участие в нём примет 191 национальная сборная.
Источник: РФС
Сын экс-вратаря "Краснодара" Городова сыграет на первом с 2022 года турнире ФИФА с флагом РФ
Вратарь академии "Краснодара" Александр Городов включён в расширенный состав юношеской сборной России (до 15 лет) для участия в предстоящем международном турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в Азербайджане.
Фото: РФС