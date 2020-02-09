"Ак Барс" арена готовится для двух майских матчей "Рубина": 10 мая с "Ростовом" и 17-го с московским "Спартаком".
В последний раз "Рубин" играл на этом стадионе 20 мая 2019 года. После этого арена начала подготовку к проведению церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям. Первую половину сезона казанский клуб провел на стадионе "Центральны"
По информации пресс-службы стадионао все работы по подготовке поля должны завершится в первой половине этого года.
"Рубин" перед возобновлением чемпионата России занимает 13-е место в таблице и имеет в своем активе 19 очков.
"Рубин" может вернуться на "Ак Барс Арену"
Как сообщает "БИЗНЕС Online", казанский "Рубин" может завершить российскую Премьер-лигу на "Ак Барс Арене" (экс-"Казань Арена").
Фото: kazantravel.ru
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