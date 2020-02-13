Евсеев: Я не лезу ни в "Спартак", ни в "Локомотив"!

Рулевой "Уфы" Вадим Евсеев разъяснил, что не засматривается на посты главных тренеров в российских топ-клубах.
Фото: Матч ТВ
Напомним, что в текущем сезоне под руководством Есеева "Уфа" ушла на зимний перерыв на седьмой строчке лиги.

- Фанаты "Спартака" хотели, чтобы после Кононова назначили меня, Парфенова или Тихонова? Хочу, чтобы меня услышали. Я не лезу ни в "Спартак", ни в "Локомотив"! Работаю в "Уфе". Когда в "Спартаке" не было тренера, теоретически могли возникать подобные вопросы. Но сейчас там работает Тедеско, а в "Локомотиве" трудится Семин. Зачем это обсуждать?

Я не витаю в облаках. Есть работа — хорошо. Если нет, значит, надо ее искать. Конечно, "Спартак" и "Локомотив" — мои родные клубы. У каждого тренера должны быть здоровые амбиции и мечта. Но сегодня, повторяю, я в "Уфе", - приводит "СЭ" слова Евсеева.

За "Спартак" Евсеев играл с 1993-го по 1999-й, цвета "Локо" он защищал с 2000-го по 2006-й.

Ранее Евсеев тренировал "Амкар", "Текстильщик" и СКА-Хабаровск.


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Теги: Евсеев Уфа Локомотив Спартак
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