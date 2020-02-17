"В это непростое время как никогда важна семья, важно найти своих и успокоиться. Мир держится на любви, добре и милосердии. Я против расизма, против принижения людей с другим цветом кожи. Полезно изучить историю расизма, осознать, почему некоторые слова так остро воспринимаются темнокожими народами и откуда растут корни этой боли. Обзывать и унижать темнокожего человека для меня то же самое, что оскорблять блокадника.
Почему не считают глобальной проблемой, убивающей нашу нравственность, блудников и прелюбодеев, зато все ополчились на представителей ЛГБТ? Человек обладает свободной волей, и отвечать ему за свой выбор перед богом придётся один на один. Пропаганда добра и милосердия с парадами неравнодушных людей — вот что явно сделает этот мир лучше", — приводит слова Анны Семак "Собака.ru".
Сергей и Анна Семак вместе уже больше 17-ти лет. Пара воспитывает восьмерых детей, в том числе дочь Анны от первого брака и приемного ребенка.
В октябре 2019-го года пара повторно поженилась в Италии. Сообщалось, что супруги расходились на какое-то время.
Ранее Анна Семак выразила желание усыновить темнокожего ребенка.
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Жена Семака: унижать темнокожего человека для меня то же самое, что оскорблять блокадника
Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о современных проблемах человечества.
Фото: Instagram Анны Семак
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