"Тамбов" официально объявил об аренде защитника "Сочи"

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов на правах аренды перешёл в «Тамбов»! ?



Трудовое соглашение с футболистом подписано сроком до конца текущего сезона 2019/20 гг.



Подробности ? https://t.co/37YBT4RJMP



Добро пожаловать в «Тамбов», Игорь! ?? pic.twitter.com/YvQyDD2u19 — ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 20, 2020

Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.В первой части сезона на счету 26-летнего защитника 9 матчей за "Сочи" в чемпионате России.Ранее Юрганов выступал за "Волгарь", курский "Авангард" и другие команды в ФНЛ и ПФЛ.Перед возобновлением РПЛ "Тамбов" занимает 11-е место, набрав 21 очко.