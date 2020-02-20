"Тамбов" официально объявил об аренде защитника "Сочи"

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов на правах аренды перешёл в «Тамбов»! ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 20, 2020
Трудовое соглашение с футболистом подписано сроком до конца текущего сезона 2019/20 гг.
Подробности ? https://t.co/37YBT4RJMP
Добро пожаловать в «Тамбов», Игорь! ?? pic.twitter.com/YvQyDD2u19
Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.
В первой части сезона на счету 26-летнего защитника 9 матчей за "Сочи" в чемпионате России.
Ранее Юрганов выступал за "Волгарь", курский "Авангард" и другие команды в ФНЛ и ПФЛ.
Перед возобновлением РПЛ "Тамбов" занимает 11-е место, набрав 21 очко.