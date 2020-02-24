Сообщается, что в одном из фудмоллов города болельщики, которые не смогли отправиться в Санкт-Петербург, смогут посмотреть игру с живыми комментариями от Дмитрия Нагучева.
"Зенит" после 19 туров идет на 1-м месте с 45 очками. "Локомотив" - 5-й с 34 баллами.
Игра "Зенит" - "Локомотив" начнётся 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
"Локомотив" покажет игру с "Зенитом" на большом экране в Москве
"Локомотив" покажет гостевую игру 20-го тура чемпионата России с питерским "Зенитом" на большом экране в Москве.
Источник: ФК "Зенит"
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