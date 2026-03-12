"Это его работа. Он не делает ничего выдающегося". Колосков - о Сафонове

"Сафонов играет в футбол - это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.
Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе "ПСЖ", но помимо него там еще десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан - это победы имени Сафонова", - сказал Колосков.
Матвей Сафонов - воспитанник краснодарской Академии футбола. За "Пари Сен-Жермен" вратарь сборной России выступает с лета 2024 года. Его контракт с французский клубом рассчитан до конца июня 2029-го.
В текущем сезоне голкипер провел за парижан 14 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 5 раз отыграл на ноль. Всего на счету Сафонова 31 игра в составе "ПСЖ", 30 пропущенных голов и 12 "сухих" встреч.
Источник: "Советский спорт"