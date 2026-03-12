"Это его работа. Он не делает ничего выдающегося". Колосков - о Сафонове

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Фото: телеграм-канал Сафонова

"Сафонов играет в футбол - это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.