Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

"Это его работа. Он не делает ничего выдающегося". Колосков - о Сафонове

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: телеграм-канал Сафонова
"Сафонов играет в футбол - это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.

Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе "ПСЖ", но помимо него там еще десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан - это победы имени Сафонова", - сказал Колосков.

Матвей Сафонов - воспитанник краснодарской Академии футбола. За "Пари Сен-Жермен" вратарь сборной России выступает с лета 2024 года. Его контракт с французский клубом рассчитан до конца июня 2029-го.

В текущем сезоне голкипер провел за парижан 14 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 5 раз отыграл на ноль. Всего на счету Сафонова 31 игра в составе "ПСЖ", 30 пропущенных голов и 12 "сухих" встреч.

Источник: "Советский спорт"

