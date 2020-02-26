"Почти ничего не знаю. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции", - цитирует французского футболиста "Советский спорт".
Рами перешел в "Сочи" на правах свободного агента. Соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до конца сезона.
Рами является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.
Рами: РПЛ? Не смотрел ни одного матча
Новичок "Сочи" Адиль Рами рассказал, что практически ничего не знает о российском чемпионате.
Фото: Global Look Press
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