Рами: РПЛ? Не смотрел ни одного матча

Новичок "Сочи" Адиль Рами рассказал, что практически ничего не знает о российском чемпионате.
Фото: Global Look Press
"Почти ничего не знаю. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции", - цитирует французского футболиста "Советский спорт".

Рами перешел в "Сочи" на правах свободного агента. Соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до конца сезона.

Рами является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.


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Теги: Рами Сочи
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