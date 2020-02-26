Тогда немец возмущался неназначенным пенальти после попадания мяча в руку защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому в собственной штрафной.
- Не было оскорблений или чего-то такого. Когда тон разговора чуть повысился, я понял, что сейчас он повысится еще, и ни к чему конструктивному мы не придем, попросил людей покинуть судейскую. Они ее покинули, и на этом - всё, - цитирует Мешкова "Р-Спорт".
Матч 18-го тура "Зенит" - "Спартак" закончился в пользу хозяев (1:0).
После 19 туров "Зенит" идёт первым, набрав 45 очков. "Спартак" - 10-й с 22 баллами.
Мешков рассказал про спор с Тедеско после матча в Петербурге
Судья Российской Премьер-лиги Виталий Мешков вспомнил эпизод с наставником "Спартака" Доменико Тедеско, когда тот зашёл в судейскую после игры с "Зенитом".
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