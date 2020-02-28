Суд обязал Смолова вернуть компенсацию за разбитый автомобиль

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов обязан вернуть сумму компенсации за автомобиль BMW M5 First Edition.

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

30-летний футболист в августе 2018 года попал в аварию в Краснодаре и скрылся с места ДТП, признав свою вину.



Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Федора Смолова к компании "АльфаСтрахование" на 8 миллионов рублей осенью 2019 года, который считал, что ему незаконно не выплатили сумму компенсации.



Неизвестно, дошли ли деньги до Смолова, но "Мосгорсуд" отменил это решение и, Фёдору, если он получил эту сумму, придётся с ней попрощаться.



