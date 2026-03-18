Известен потенциальный соперник "Реала" в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно пройдя "Манчестер Сити" по сумме двух матчей.

Фото: УЕФА

Мадридский клуб обыграл соперника со счётом 3:0 дома и 2:1 на выезде.



Теперь команда Альваро Арбелоа продолжит выступление в следующей стадии турнира, где встретится с победителем пары "Бавария" - "Аталанта". Скорее всего, соперником станет именно немецкая команда, которая в первой игре обыграла "Аталанту" со счётом 6:1.



Первую игру четвертьфинала мадридцы проведут на своём поле, ответная встреча состоится в гостях.

