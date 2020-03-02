"Эта травма Дзюбы произошла на моих глазах. Они играли последний товарищеский матч на сборах. Ничего страшного там не было, просто рисковать в клубе не хотели. У нас Кудряшов и Жирков "капитанили". У нас и другое поколение подрастает, Джикия, который является капитаном в "Спартаке". Не думаю, что в этом у нас есть проблемы", — сказал Черчесов в передаче "Футбол России".
Напомним, Артём Дзюба получил повреждение в товарищеской игре с минским "Динамо". Футболист пропустил матч 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" и пропустит кубковую игру с "Ахматом". В настоящее время 31-летний нападающий тренируется в "Зените" по индивидуальной программе.
Сборная России проведёт контрольные матчи в конце месяца: 28 марта со Швецией и 31 марта с Молдавией. Оба матча пройдут на выезде.
Черчесов - о травме Дзюбы: у нас нет проблемы в том, кто будет "капитанить" в сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто может быть капитаном в отсутствии травмированного Артёма Дзюбы.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!