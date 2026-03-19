Сборная России отреагировала на включение Сафонова в команду недели ЛЧ

В телеграм-канале национальной команды отметили выступление вратаря "ПСЖ" после матча с "Челси".



- Красавец, Мотя - говорится в сообщении.







В ответной встрече 1/8 финала парижане обыграли лондонский клуб со счётом 3:0. Сафонов провёл "сухой" матч, совершил девять сейвов.



"ПСЖ" Сафонова в четвертьфинале встретится с "Ливерпулем" - матчи пройдут в апреле.