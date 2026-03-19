Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Лион
0 - 1 0 1
Сельта2 тайм
Мидтьюлланд
1 - 2 1 2
Ноттингем Форест2 тайм
Фрайбург
4 - 1 4 1
Генк2 тайм
Астон Вилла
23:00
ЛилльНе начат
Бетис
23:00
ПанатинаикосНе начат
Рома
23:00
БолоньяНе начат
Порту
23:00
ШтутгартНе начат

Экс-арбитра ФИФА задержали по делу о возможном подкупе судей матча Первой лиги - источник

Павел Стипиди был задержан по подозрению в попытке повлиять на результат матча Первой лиги.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщают "Ведомости", речь идёт о встрече между "Аланией" и "Химками" (1:4), которая прошла в ноябре 2023 года. Бывшего арбитра ФИФА подозревают в передаче денежных средств судьям. Позднее функционера отпустили под подписку о невыезде.

Источник сообщает, что Стипиди вменяют посредничество во влиянии на исход спортивного события. Наказание по этой статье предусматривает до семи лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится