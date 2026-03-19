Как сообщают "Ведомости", речь идёт о встрече между "Аланией" и "Химками" (1:4), которая прошла в ноябре 2023 года. Бывшего арбитра ФИФА подозревают в передаче денежных средств судьям. Позднее функционера отпустили под подписку о невыезде.
Источник сообщает, что Стипиди вменяют посредничество во влиянии на исход спортивного события. Наказание по этой статье предусматривает до семи лет.
Экс-арбитра ФИФА задержали по делу о возможном подкупе судей матча Первой лиги - источник
Павел Стипиди был задержан по подозрению в попытке повлиять на результат матча Первой лиги.
