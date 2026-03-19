- "Крылья" - молодцы, хорошо сыграли. Хотя у "Локомотива" по игре было где-то преимущество, но так получилось.
- Почему "Локомотив" не может добиться результата в последних матчах?
- Сейчас и у ЦСКА такая ситуация. Не очень понятно, что происходит. Может быть, они являются заложниками ситуации, что сейчас везде пишут, что "Локомотив" должен биться за чемпионство. Поэтому, может быть, так. У самарцев задача - не вылететь и в Кубке дальше пройти. Мне кажется, за выживание проще, чем за чемпионство, бороться. "Локомотив" и ЦСКА провалились.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терёхин: "Локомотив" может быть заложником завышенных ожиданий
Бывший форвард "Локомотива" Олег Терёхин прокомментировал Rusfootball.info поражение железнодорожников от "Крыльев Советов" в матче Кубка России в серии пенальти.
Фото: ФК "Локомотив"