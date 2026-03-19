Как сообщает "Спорт день за днём", соглашение игрока истекает летом, и стороны не ведут переговоры о его продлении.
Адамов играет за петербургский клуб с 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл девять встреч, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
На данный момент "Зенит" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Стало известно о планах защитника уйти из "Зенита" - источник
Фото: ФК "Зенит"