Игнатьев: "Спартак" сейчас далеко не тот, что был в конце прошлого года

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- Эмоции от прошедшей игры - самые позитивные. Это самый настоящий кубковый поединок, здесь было все, чего ждет болельщик, - отметил Игнатьев. - И, наверное, независимо от того, кто победил и кто проиграл, болельщики обеих команд получили истинное наслаждение. Потому что здесь были голы, страсть, желание добиться результата. Надо отметить, что мы увидели много единоборств. На каждом участке поля соперники сражалась, не хотели уступать друг другу. Важно, что все это сопровождалось хорошей скоростью игроков. Это говорит о том, что команды очень хорошо поработали перед весенней частью чемпионата и пришли к высоком уровню физической готовности. Что касается принципов ведения игры, то у команд было много действий в районе штрафной площади. Футболисты быстро переходили из обороны в атаку и старались искать счастья у чужих ворот. С другой стороны, игроков порой захлестывали эмоции, было много вспышек, которые приводили и к техническим ошибкам в игре, и обилию наказаний от арбитра. Но в целом, конечно, это матч, который наводит на размышления о том, что если бы у нас постоянно были такие игры, то, наверное, мы говорили бы о том, что наш чемпионат напоминает английский или итальянский, где такая борьба происходит в каждом матче, в каждом эпизоде. Чем похвастаться сегодня наш футбол не может.- "Спартак" лучше выглядит в физическом плане, а ЦСКА больше успевал в конструкции игры. У армейцев было больше эпизодов, когда задействовано большее количество игроков. Но при этом спартаковцы выиграли, и их вторая за неделю победа показывает большие возможности их скоростей и двигательной деятельности.- Трудно определить здесь фаворита. Но "Зениту", который является лидером сезона, придется очень сложно. Наверное, стоит ждать эту игру с большим интересом, потому что "Спартак" сейчас далеко не тот, что был в конце прошлого года.