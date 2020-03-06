Федун: я в легком шоке. Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов

Владелец "Спартака" Леонид Федун оценил потери страны от отмены сделки с организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Фото: Global Look Press
"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от $100 млн до $150 млн в день. Пока я в легком шоке", — цитирует Федуна The Bell.

6 марта в Австрии прошла встреча, на которой Россия не поддержала решение ОПЕК до конца года сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, для того, чтобы сдержать падение спроса на нефть из-за коронавируса.

Цена нефти опустилась ниже 46 долларов за баррель впервые с июня 2017-го года.

Ранее стало известно, что Леонид Федун потерял более полумиллиарда долларов из-за падения индексов на фондовых биржах из-за коронавируса.

Леонид Федун является совладельцем "Лукойла" и занимает должность вице-президента по стратегическому планированию компании.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Федун Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Геркус - о работе с Сёминым: он - сильная личность. Я ему благодарен за всё
Геркус: есть мнение, что в футболе все "ворюги". Оно ошибочно
Геркус - о претензии от "Локомотива" на 144 млн рублей: это голословные обвинения. Аудита не было 1
Артета - о возвращении Мхитаряна в "Арсенал": он всегда мне нравился
Вратарь "МЮ", находящийся в аренде, дисквалифицирован за укус соперника
Милинкович-Савич может летом стать игроком "Интера"
Защитник "Лейпцига" может за 60 миллионов евро перейти в "Милан"
"Ювентус" хочет пригласить Зидана на пост главного тренера
Федун: я в легком шоке. Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов 6
Силкин: "Динамо" обязано брать три очка в матче с "Тамбовом" 1
"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью
Матч "Страсбург" - "ПСЖ" перенесен из-за коронавируса
"Кельн" в гостях обыграл "Падерборн"
Александр Тихонов: Аршавина терпеть не могу 8
Женская сборная России разгромила Косово
Маляров подписал контракт с "Химками"
Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси": с уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше
Третий комплект формы "Барселоны" на следующий сезон будет розовым
"Выдающийся игрок". Гвардиола прокомментировал трансфер Фернандеша в "МЮ"
Моуринью рассказал, что не взял бы себя-футболиста в свою команду
Арбитр Федотов, пропавший из эфира во время матча "Зенит" - ЦСКА, открыл свой канал на YouTube 1
Все матчи чемпионата Дании в марте пройдут без болельщиков из-за коронавируса 1
Болельщики "Монако" выбрали лучшего игрока команды в феврале
Судья Федотов: Лапочкин не поставил пенальти в ворота "Ахмата", а сейчас его назначают на "Спартак" 8
Ловчев: Тедеско как будто вернулся к принципам советской подготовки 3
Экс-футболист "Уфы": между РПЛ и чемпионатом Казахстана не такая большая разница 2
Матч 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Шинником" пройдёт на "Арене Химки" 2
Радимов: Луценко гораздо сильнее Соболева 18
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Больше аргументов, чтобы провести матч в Питере". Юрист - о полуфинале Кубка между "Спартаком" и "Зенитом" 13
Все новости