"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от $100 млн до $150 млн в день. Пока я в легком шоке", — цитирует Федуна The Bell.
6 марта в Австрии прошла встреча, на которой Россия не поддержала решение ОПЕК до конца года сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, для того, чтобы сдержать падение спроса на нефть из-за коронавируса.
Цена нефти опустилась ниже 46 долларов за баррель впервые с июня 2017-го года.
Ранее стало известно, что Леонид Федун потерял более полумиллиарда долларов из-за падения индексов на фондовых биржах из-за коронавируса.
Леонид Федун является совладельцем "Лукойла" и занимает должность вице-президента по стратегическому планированию компании.
Федун: я в легком шоке. Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов
Владелец "Спартака" Леонид Федун оценил потери страны от отмены сделки с организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Фото: Global Look Press
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