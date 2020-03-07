По словам Григорьянца, КДК даже не рассматривал эпизод с получением второй жёлтой карточки аргентинца в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА, так как не имел на это права.
Защитник армейцев Вадим Карпов, которого обвиняли в симуляции в этом эпизоде, своё наказание не получил. По словам главы КДК, этот момент не был отражен в рапорте, а также не было заявления от московского "Спартака". Григорьянц, слова которого приводит "СЭ", считает, что судья матча ошибся в этом эпизоде.
В полуфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Зенитом".
Глава КДК: мы не имели права отменять вторую желтую карточку Понсе
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не имел права отменять вторую желтую карточку нападающего "Спартака" Эсекиеля Понсе, полученную в матче с ЦСКА (3:2) в Кубке России.
Источник: "СЭ"
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