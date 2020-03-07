- После первого тайма "Зенит" – ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым, - рассказал Федотов на своём youtube-канале.
Матч "Зенит" - ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ состоялся 2 ноября 2019 года и закончился ничьей 1:1.
Федотов заявил, что больше не работает на "Матч ТВ" из-за фразы про удаление Азмуна
Бывший арбитр Игорь Федотов, работавший судейским экспертом на телеканале "Матч ТВ", рассказал, почему его больше не видно на телевидении.
Источник: РФС
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