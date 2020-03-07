Федотов заявил, что больше не работает на "Матч ТВ" из-за фразы про удаление Азмуна

Бывший арбитр Игорь Федотов, работавший судейским экспертом на телеканале "Матч ТВ", рассказал, почему его больше не видно на телевидении.

Источник: РФС