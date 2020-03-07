- У нас простаивают "Лужники", пусть "Спартак" и "Зенит" сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на "Уэмбли". И тогда споров не будет. "Спартак" и "Зенит" — большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всё заранее понятно, - цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" в четвертьфинале Кубка России обыграл ЦСКА, а "Зенит" выиграл у "Ахмата".
Широков предложил провести матч "Спартак" - "Зенит" в "Лужниках"
Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Роман Широков предложил провести игру между командами в 1/2 финала Кубка России в "Лужниках".
Источник: ФК "Динамо"
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