Напомним, встреча завершилась минимальной победой бело-голубых со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 35-й минуте, отличился новичок "Динамо" Николай Комличенко.
"Первый тайм нам немного не удался и в атаке, и в обороне – было только две качественные контратаки. Во втором тайме пошла обоюдоострая игра, могли забить и мы, и "Динамо", хотя особо моментов не припомню. Надо забивать, без этого побеждать сложно", - цитирует Шипвева "Чемпионат".
"Динамо" после 21 тура занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. У "Тамбова" 22 балла и 12-е место в таблице.
Главный тренер "Тамбова": надо забивать, без этого побеждать сложно
Наставник "Тамбова" Тимур Шипвев высказался о матче 21-го тура чемпионата России с "Динамо".
Фото: ФК "Тамбов"
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