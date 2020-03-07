Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Единственный гол в матче забил нападающий Николай Комличенко, который перешел в "Динамо" в зимнее трансферное окно из "Млады Болеслав".
"Рад, что одержали победу, это важно после неудачи со "Спартаком", это важно и с психологической точки зрения, и с турнирной точки зрения. "Тамбов" — серьёзный соперник, в последних семи играх они проиграли только один раз. Они уверенно играют в обороне, очень компактно. Нам важно было забить первыми, а дальше мы уверенно довели дело до победы", - цитирует Новикова "Чемпионат".
В 20-м туре чемпионата России "Динамо" дома со счетом 0:2 проиграло "Спартаку".
Новиков: рад, что победили после неудачи со "Спартаком"
Наставник "Динамо" Кирилл Новиков подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: ТАСС
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