Пильгуй: выход Комличенко в основе предопределил результат и качество игры "Динамо"

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 21-го тура Премьер-Лиги против "Тамбова" (1:0).
Владимир Пильгуй. © / www.globallookpress.com
- О матче:

Победа есть победа! Для "Динамо" сейчас важен результат и стабильный набор очков, поэтому минувший матч в любом случае вносим в актив. Ну и, конечно, в сравнении с игрой прошлого тура против "Спартака" (0:2), сегодня команда выглядела намного более убедительно, рационально, Новиков нащупывает какие-то связи, не даром он произвёл изменения в составе. Выход Комличенко в основе предопределил результат и качество игры, на мой взгляд. Даже Рауш, который был незаметен до этого матча, сегодня видел чёткую цель куда можно отправлять свои передачи. Мне кажется, что какой-то сдвиг в лучшую сторону пошёл. Сегодняшняя победа закономерна, "Динамо" полностью контролировало игру, сомнений нет.

- Об игре и отменённом голе Комличенко:

Я сразу сказал, что в том эпизоде было вне игры, и повторы это подтвердили. А так, Николай и в матче со "Спартаком" здорово вышел и обострил игру команды, какое-то логическое завершение атак появилось с его выходом на поле. Это нападающий, на которого можно играть, и который может сделать результат. Он всё время нацелен на ворота, находится в поисках гола, исполняет точные передачи и, к тому же, выполняет много черновой и полезной работы. Думаю, именно такого футболиста в атаке "Динамо" и не хватало.

- О шансах Комличенко поехать на Евро-2020 игроком основы сборной России:

Он уже член национальной команды, и не важно что ранее он не котировался даже как второй форвард. Черчесов - это тренер, который не смотрит ни на что, кроме готовности игрока здесь и сейчас. Поэтому, думаю, Николая продолжат привлекать в сборную, и там он будет не на последних ролях.

- Об игре 22-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Динамо":

Для московской команды сейчас любая игра тяжёлая, будь-то предстоящий выезд в Грозный или матч 23-го тура против "Краснодара". "Динамо" ещё не вышло на такой уровень, чтобы с кем-то играть вполсилы. Матч предстоит тяжёлый, "Ахмату" очень нужны очки, ведь они борются за выживание. Но в таких матчах и проверяется готовность команды и её возможности.

- О задачах "Динамо" на остаток сезона:

Команда находится практически на одинаковом расстоянии от зоны стыковых матчей до зоны Лиги Европы. Но мне кажется, что сегодня задача "Динамо" - постановка игры, налаживание оптимальных связей, а уже после этого можно будет говорить о борьбе за какие-то места. Если смотреть на вещи реально - в еврокубки в этом сезоне попасть уже трудновато, но и вылететь с таким составом тоже очень сложно (улыбается).


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Теги: Пильгуй Динамо Тамбов
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