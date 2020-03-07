Комличенко: если забью 8-9 голов за сезон - будет супер

Форвард "Динамо" Николай Комличенко после победы над "Тамбовом" в 21-м туре чемпионата России рассказал, какую планку по голам ставит перед собой.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Комличенко.

"Элдор и Артем оба забили по 11 голов в РПЛ — если и мне это удастся, это будет фантастика, а если нет — "Динамо" займет 6-е место и это будет супер результат. Считаю, это реально сделать за пол сезона.

Когда переходишь в более сильную лигу — это не всегда легко. Я не загадываю: будет, как будет. Если будет 8-9 голов за сезон — тоже супер", - цитирует Комличенко Sport24.

Комличенко перешел в "Динамо" зимой из чешской "Млады Болеслав".

Лучшими бомбардирами РПЛ в нынешнем сезоне являются нападающие "Зенита" и "Ростова" Артем Дзюба и Эльдор Шомуродов, которые забили по 11 голов. Замыкает топ-3 игрок "Спартака" Александр Соболев, у которого 10 мячей.


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Теги: Комличенко Динамо Тамбов
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