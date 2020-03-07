Обухов: борщ в Тарасовке до сих пор есть

Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов после поражения от "Динамо" (0:1) в 21-м туре чемпионата России рассказал, что ему комфортно на базе в Тарасовке.
Фото: © premierliga.ru
"Насколько удобно жить в Подмосковье? Мне очень комфортно, я прожил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в "Спартаке". Поэтому мне нормально. Да и борщ там до сих пор есть.

Только команда всё-таки теряет от того, что играет не в Тамбове. Без своих болельщиков тяжеловато. Они приезжают, но не в таком количестве, в каком были бы в Тамбове. А так, намного лучше, чем в Саранске, потому что не тратим столько времени на дорогу, как раньше", - цитирует Обухова "Чемпионат".

В феврале спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что во второй части сезона команда будет тренироваться на подмосковной базе "Спартака" в Тарасовке. Худяков отметил, что решение базироваться в Тарасовке было согласовано как с руководством клуба, так и с тренерским штабом.

В первой части сезона-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Во второй части сезона домашней ареной клуба из Тамбова будет стадион "Нижний Новгород".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Обухов Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд
Игроки "Ливерпуля" и "Борнмута" обменялись рукопожатиями, несмотря на запрет АПЛ
В Турции футболист съел записку, которою ему передал тренер во время матча (видео)
Головин попал в стартовый состав на матч с "Ниццей"
Канделаки прокомментировала заявление судьи Федотова, который назвал причину своего увольнения с "Матч ТВ" 6
Игроки "Спартака" поздравили Соболева с днем рождения (видео)
Обухов: борщ в Тарасовке до сих пор есть 1
Комличенко: если забью 8-9 голов за сезон - будет супер 4
Бывший футболист ЦСКА завершил карьеру в 31 год 3
"Атлетико" и "Севилья" сыграли вничью
"Арсенал" дома обыграл "Вест Хэм" и довел серию без поражений до 8 матчей
Пильгуй: выход Комличенко в основе предопределил результат и качество игры "Динамо"
"Лейпциг" не смог обыграть "Вольфсбург"
Новиков: рад, что победили после неудачи со "Спартаком" 1
"Байер" забил четыре безответных мяча "Айнтрахту"
Главный тренер "Тамбова": надо забивать, без этого побеждать сложно
Клопп: сейчас у нас 82 очка, что очень хорошо
Комличенко помог победить своей команде, Левашов – чужой. "Динамо" и "Оренбург" реабилитировались за прошлый тур
Комличенко признан лучшим игроком матча "Динамо" - "Тамбов"
Газизов: у нас в команде никто не выезжает из России
"Динамо" благодаря голу Комличенко обыграло "Тамбов" 18
Розыгрыш Серии А будет приостановлен, если у футболиста найдут коронавирус
Дзюба полностью восстановился после травмы и готов сыграть с "Уфой"
"Ливерпуль" установил рекорд по количеству домашних побед подряд
Зидан: сегодня я возглавляю "Реал", а завтра может всё измениться
Широков предложил провести матч "Спартак" - "Зенит" в "Лужниках" 18
Чуперка не играет с московским "Динамо" из-за смерти отца
Сотрудников некоторых клубов РПЛ проверяют на коронавирус
Черевченко - об ошибке Левашова: футбол без ошибок не бывает
Cалах - второй игре в истории "Ливерпуля", который забивал 20 голов в трёх сезонах подряд
Все новости