"Насколько удобно жить в Подмосковье? Мне очень комфортно, я прожил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в "Спартаке". Поэтому мне нормально. Да и борщ там до сих пор есть.
Только команда всё-таки теряет от того, что играет не в Тамбове. Без своих болельщиков тяжеловато. Они приезжают, но не в таком количестве, в каком были бы в Тамбове. А так, намного лучше, чем в Саранске, потому что не тратим столько времени на дорогу, как раньше", - цитирует Обухова "Чемпионат".
В феврале спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что во второй части сезона команда будет тренироваться на подмосковной базе "Спартака" в Тарасовке. Худяков отметил, что решение базироваться в Тарасовке было согласовано как с руководством клуба, так и с тренерским штабом.
В первой части сезона-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Во второй части сезона домашней ареной клуба из Тамбова будет стадион "Нижний Новгород".
Обухов: борщ в Тарасовке до сих пор есть
Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов после поражения от "Динамо" (0:1) в 21-м туре чемпионата России рассказал, что ему комфортно на базе в Тарасовке.
Фото: © premierliga.ru
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