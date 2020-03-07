Ранее некоторые специалисты и болельщики отмечали, что переход футболиста в "Сочи" является ошибкой.
"Я не комментирую слова "каких-то" людей. Могу лишь добавить, что я был и до сих пор остаюсь самым дорогим трансфером в истории "Стока". Как говорят в моем агентстве: "Игра покажет". Ждать осталось недолго", - цитирует Имбула Sport24
Последним клубом Имбула был "Сток Сити", но в феврале расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне игрок на правах аренды выступал за "Лечче".
Имбула перешел в "Сток Сити" зимой 2016 года из "Порту", заключив контракт на пять лет. Сумма трансфера составила рекордные для "Стока" 18,3 млн евро.
"Не комментирую слова каких-то людей". Имбула - о критике в свой адрес
Новичок "Сочи" Жанелли Имбула рассказал, как относится к критике в свой адрес.
Источник: Getty Images
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