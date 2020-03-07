Но вместо этого девушка посетила салон красоты. Фотографию Смирнова опубликовала в своем инстаграме.
Напомним, вчера женская сборная России со счетом 5:0 обыграла Косово в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2021. Смирнова отметилась двумя забитыми мячами.
7 марта стало известно, что гражданам РФ после посещения Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана в обязательном порядке нужно отправляться на карантин из-за угрозы заражения коронавирусом.
Игрок женской сборной России пошла в салон красоты вместо обязательного карантина
Футболистка сборной России Надежда Смирнова, как и другие игроки женской сборной после возвращения из Германии должна была пойти на обязательный двухнедельный карантин.
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