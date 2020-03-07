Новиков: гол Комличенко говорит об его уровне

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков после матче с "Тамбовом" в 21-м туре чемпионата России отметил гол форварда Николая Комличенко.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0. Комличенко в этой встрече забил единственный гол.

"Сегодня "Динамо" нужен был большой нападающий, который может продавить. Комличенко – такой игрок, он сегодня забил, это говорит о его уровне. А то, что он не вышел со "Спартаком" — это было моё решение. Сегодня он забил и принёс три очка, поздравляю его с этим", - цитирует Новикова "Чемпионат".

Форвард перешел в "Динамо" в зимнее трансферное окно из чешской "Млады-Болеслав".

Бело-голубые в турнирной таблице занимают 7-е место, набрав 27 очков.


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Теги: Новиков Комличенко Динамо
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