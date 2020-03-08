"Сочи" обыграл "Урал" в молодежном первенстве

"Сочи" в матче молодежного первенства на своем поле одержал победу над "Уралом".

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Молодежное первенство

21 тур

"Сочи-м" - "Урал-м" 2:0

Голы: Боковой, 63, Колдунов, 81

Сочи: Самок, Милютин, Тепляков (Хабибуллоев, 88), Акулов, Колдунов (Ташаев, 84), Павлов (Пруцев, 62), Боковой, Немченко, Ладан (Бикмухамедов, 76), Иполе, Морозов (Джанелидзе, 46)

Урал: Мамин, Невидомый, Любухин, Гуров, Чижков (Корюков, 73), Новиков (Воронин, 73), Прокопьев (Воробьёв, 86), Кротов, Булка (Сысоев, 51), Крюков, Жестарёв

Предупреждения: Иполе, 38, Любухин, 55, Новиков, 61, Гуров, 89, Мамин, 90+3


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Теги: Сочи Урал
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