"Ну а что тут говорить, перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница? Если перенесли все, значит, это логично. Нужно спрашивать про это решение у руководителей клубов. Как быть футболистам и тренерам в этой ситуации? Тренироваться, если можно будет, то будем тренироваться", — приводит слова Карпина Sport24.
Сегодня на заседании руководства РПЛ было принято решение о приостановке матчей нашего чемпионата до 10-го апреля.
"Ростов" после 22-х туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 очков.
Карпин: если РПЛ перенесли, значит все логично
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал отмену матчей РПЛ до 10-го апреля.
Фото: Rusfootball.info
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