Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
- Мое мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет, бывали вирусы и посерьезнее. Нужно чаще мыть руки — и все будет хорошо.
Как защищаюсь от коронавируса? Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики. В общем, следую рекомендациям клубного врача. Еще он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь еще, - цитирует белорусского футболиста "Прессбол".
"Урал" после 22-ух туров РПЛ занимает 10-ю строчку с 25 очками.
СМИ несколько дней назад сообщали о 10 случаях заражения коронавирусом в Екатеринбурге.
Защитник "Урала" Золотов: коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет
Защитник "Урала" Николай Золотов считает, что ситуация с коронавирусом распиарена в местных СМИ.
Источник: ФК "Урал"
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