Защитник "Урала" Золотов: коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет

Защитник "Урала" Николай Золотов считает, что ситуация с коронавирусом распиарена в местных СМИ.

Источник: ФК "Урал"